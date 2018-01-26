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الوطن

بلاغ سلبي بوجود جسم غريب داخل مستشفى الخارجة العام

اليوم AM 12:04
كتب: شرف غريب
بلاغ سلبي بوجود جسم غريب داخل مستشفى الخارجة العام

سلبية بلاغ عن الاشتباه بوجود جسم غريب داخل مستشفى الخارجة العام

تلقت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، بلاغًا بوجود جسم غريب داخل مستشفى الخارجة العام والاشتباه في أن يكون قنبلة أو مواد متفجرة.

وتلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، بورود بلاغ من العاملين بمستشفى الخارجة العام عن وجود جسم غريب في حقيبة سوداء داخل المستشفى واشتبهوا في أن يكون قنبلة أو مواد متفجرة.

وانتقل خبراء كشف المفرقعات وسيارات الإسعاف على الفور لموقع البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا بمحيط المستشفى، وسط مخاوف من انفجار الجسم الغريب.

وبفحص البلاغ تبين أن الجسم المشتبه بها عبارة عن "كرتونة" مغلقة بإحكام، ما أدى للاشتباه في احتوائها على جسم غريب.

وجار تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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