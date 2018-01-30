موسى مصطفى موسى: معايا مؤهل أعلى من العالي.. وأيمن نور بيحقد على نفسه

علق المرشح الرئاسي المحتمل، موسى مصطفى موسى، على مزاعم أيمن نور بحصوله على مؤهل صناعي قائلًا: "أيمن نور اللي بيتكلم وأنا مش هصنف أيمن نور النهارده، هذا الرجل بيحقد على نفسه ويبحث عن المشاكل للآخرين طول الوقت، ولو كان يملك شهادات صناعية ليا زي ما بيقول يحطها على الشاشة هو ومعتز مطر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم": "الدراسات بتاعتي أعلى من الماجستير، وكان فاضل لي 4 درجات على الدكتوراه لكن مكنش فيه وقت عشان وفاة الوالد".

وتابع: "درست في كلية هندسة معمارية أنا مؤهل أعلى من العالي، ورسمي معايا ماجستير وموصلتش للدكتوراه عشان درجات ناقصة والمؤهل بتاعي بكالوريوس + درجات تعادل الماجستير".