موجز الـ3 صباحا| موسى مصطفى يهاجم أيمن نور ويكشف حقيقة تعرضه لضغوط

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث شنَّ المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الغد، هجومًا حادًا على الإخواني الهارب أيمن نور، بعد هجوم الأخير عقب إقدام موسى على الترشح لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن أيمن نور يجب تقديمه للمحاكمة في أسرع وقت، وسيدفع الثمن غاليًا في القريب العاجل هو وكل أعوانه بما فيهم معتز مطر.

وتابع: "أيمن نور ده عدوه اللدود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو فاقد الأهلية والكيان".

على صعيد متصل، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه لم تمارس ضده أي ضغوطات لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه فكر في الترشح للرئاسة منذ إعلان الفريق أحمد شفيق انسحابه من سباق الرئاسة.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "مساء العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه منذ انسحاب الفريق شفيق، وأعلنت الهيئة العليا بالحزب والتكتلات الخاصة به قراره بخوض الانتخابات واستطعنا جمع ما يفوق الـ40 ألف توكيل.

وتابع: "ضيق الوقت جعلني أتقدم بالتزكية التي حصلت عليها من 26 نائبا لأن فرز الأصوات سيأخذ وقتا طويلا كنا لا نملكه".

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