وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يوزعان "بطاطين" على الفقراء

الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة بعنوان "كيف أنشئ المتحف القبطي؟"



ينظم برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "كيف أنشيء المتحف القبطي How the Coptic museum was established"