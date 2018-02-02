وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يوزعان "بطاطين" على الفقراء

وزّع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف يشاركه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كمية من البطاطين وسط فرحة عارمة من أهالي الثغر الذين عبروا عن شكرهم العميق لوزارة الأوقاف على تلك اللفتة الطيبة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد العارف بالله سيدي أبي العباس المرسي، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وقيادات الدعوة بالمديرية وأعداد غفيرة من أهالي المحافظة.