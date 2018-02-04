موسى مصطفى موسى: "أنا أهلاوي".. والحصري: "دي شجاعة ولا تهور؟"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه من مشجعي النادي الأهلي ولكنه يحترم جماهير كل الأندية الرياضية، وذلك خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي".

وأضاف موسى: "أنا أهلاوي وبحب الكورة، والنادي الأهلي القريب ليا، وبحب محمود الخطيب رئيس النادي ده راجل محترم"، الأمر الذي أثار استعجاب الحصري، قائلة: "أي سياسي نسأله أهلاوي ولا زملكاوي مش بيرضى يقول عشان ميخسرش جماهير الأندية الأخرى، دي بقى شجاعة ولا تهور!".