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الوطن

قتل ومرض وانهيار سقف.. حدث في 5 أيام من الفصل الدراسي الثاني

اليوم AM 01:39
كتب: عبد الحميد جمعة
قتل ومرض وانهيار سقف.. حدث في 5 أيام من الفصل الدراسي الثاني

فصل دراسي

لم تمض سوى 5 أيام على عودة الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية، حتى شهدت المدارس الحكومية والخاصة، عدة وقائع مؤسفة، تنوعت بين انتشار نبأ الاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي، ومقتل تلميذ على يد زميله، وآخرها انهيار سقف إحدى المدارس.

وتستعرض "الوطن" أبرز الوقائع المؤسفة التي شهدتها المدارس الحكومية والخاصة خلال الـ 5 أيام الأولى للدراسة.

وفاة تلميذة

بعد انتهاء إجازة نصف العام، ومع بدء اليوم الدارسي الثاني، توفت "تقي محمد"، 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي في مدرسة "الإخلاص الفكرية" التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، إثر إصابتها بنوبة صرع شديدة وحالة قيئ دموي أثناء تناولها وجبتها المدرسية خلال اليوم الدراسي.

مقتل تلميذ

لقي، أول أمس الثلاثاء، "عبد الرحمن.ع"، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي مصرعه، على يد زميله يدعى "طه. م"، بمدرسة بابل الابتدائية مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعدما تلقى ضربة قاتلة من زميله أثناء أثناء لعب حركات كاراتيه.

انهيار سقف مدرسة

شهدت مدرسة محرم بك الإعدادية"بنات" التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بالإسكندرية، واقعة جديدة، وذلك بعد انهيار سقف أحد الفصول، دون حدوث أي إصابات، لتقرر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، غلق الفصل لحين إصلاحه مع استمرار العمل بالمدرسة.

وفاة تلميذة

وتوفيت تلميذة تدعى "ندى عرفة"، تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، داخل فصلها، بمدرسة "منى الأمير" الابتدائية بالحوامدية، بعد إصابتها بإعياء شديد، وبعرضها على الأطباء، تبين أنها كانت تعانى من مرض السكرى ولا توجد شبهة جنائية.

التهاب السحائي

حالة من الذعر سادت مدرسة "الشويفات" بالتجمع الخامس، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إيقاف الدراسة لمدة 3 أيام بالمدرسة إثر الاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي".

وتعقيبًا على هذه الوقائع، يقول الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إن هذه الحالات مجرد حالات فردية ونسبة قليلة جدًا، حيث أنه يوجد نحو 20 ألف طالب في المدارس الحكومية المختلفة.

وأضاف مسعد لـ "الوطن"، أن مقتل تلميذ داخل إحدى المدارس، واقعة مؤسفة وجاءت نتيجة التقصير الأشرافي اليومي في المدرسة، أما حالات الوفاة الطبيعية وصفها بـ "قضاء الله وقدرة"، وليست نتيجة أي تقصير من إدارة المدارس.

وعن انهيار سقف أحد الفصول بمدرسة، يقول مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه توجد بعض المدارس القديمة والمتهالكة وتحتاج إلى عمليات صيانة كبيرة، مشيرًا عمليات الصيانة تقتصر على صيانة دورات المياه والسلالم والمعامل والملاعب، بينما لا أحد يهتم بجدار وأسقف المدارس، موضحًا أنه توجد مدارس "مستأجرة" من المواطنين ومعظمها متهالكة، ولا يمكن لوزارة التربية والتعليم هدمها وإعادة بنائها لأنها ملكًا للمواطنين.

وعن الحلول التي يجب أن تتخذها وزارة الصحة، يوضحها مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إحلال وتجديد لكافة المدارس المتهالكة، وإجراء صيانة لكافة أسقف وجدران المدارس، وتجاوز صيانة دورات المياه والملاعب والسلالم.

ولفت مسعد، إلى أن بعد انتشار شائعة الاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي، تتخذ إدارة المدرسة عدة إجراءات وقائية لحماية الأطفال من خلال تعقيم المدرسة والتلاميذ ضد الفيروس.

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