موجز الـ6 صباحا| حبس سيدة ومسؤول استوليا على أرض بـ8 ملايين جنيه

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أصدرت نيابة مركز طنطا قرارا بحبس سيدة ومسؤول التعديات على أملاك السكة الحديد بالغربية، 4 أيام للاستيلاء وتسهيل التعدي على أراضٍ تابعة للهيئة بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه بنطاق قرية دفرة.

كما قررت إخلاء سبيل مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية دفرة بضمان مالي، لقيامهما باستصدار تراخيص بناء منازل مزورة.

ووجَّه كريم جعفر وكيل النائب العام، لسيدة تدعى "ج . ش . ع" مرشحة سابقة للبرلمان، تهمة الاستيلاء على أملاك الدولة والتي تقدر بنحو 1408 أمتار مربعة، وبناء منزلين أحدهما مكون من 5 طوابق والآخر من 3 طوابق علوية.

وكشفت التحقيقات عن قيام "ح.ر.ا" مسؤول التعديات على أملاك السكة الحديد، بتسيهيل الاستيلاء على الأملاك، والتواطؤ في الحفاظ على أراضي الدولة، وإهدار المال العام بشكل عمدي.

كما تبين عدم حمل المتهمة أي أوراق تثبت ملكيتها للأرض، سوى عقد حق انتفاع يعود لسنة 1951م باسم والدة زوجها، ومحدد به مدة الانتفاع وهي 3 سنوات فقط، إلا أنها استصدرت التراخيص بمساعدة موظفين بالوحدة المحلية، ومنذ عام 2009 وحتى اليوم، قامت بالبناء على الأرض، وبيعها لصالح الغير.

جاء ذلك على خلفية لجنة تشكلت من إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة طنطا برئاسة المهندس سيد الفقى رئيس الإدارة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وكشفت عن استيلاء المتهمة على 8 قراريط من أملاك السكة الحديد، واستصدار تراخيص بناء مزورة وتراخيص أخرى لمزاولة نشاط تجارى "ورش نجارة"، والحصول على تصاريح ومعاينات غير قانونية، من الوحدة المحلية، تم بموجبها تركيب 3 عدادات، رغم أنها حالات تعدٍ على أملاك الدولة.

وتحرر المحضر رقم 11326 إدارى مركز طنطا، بالمخالفات المذكورة من قبل مباحث المرافق، وتم إحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

من جهة أخرى، عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" شكاوى عدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية بالجيزة من تعرضهن للتحرش الجماعي من طلاب إحدى المدارس الفنية المجاورة لهن.

واشتكت عدد من الطالبات من تعرضهن للتحرش والمعاكسات الجماعية من طلاب المدرسة الفنية المجاورة لمدرستهن خاصة وأن موعد خروجهن يصادف موعد خروج طلاب المدرسة الفنية.

كما اشتكى عدد من أولياء الأمور من تعرض بناتهم للمعاكسات الجماعية والتحرش الذي وصل لأن تجمع بعد طلاب المدرسة الفنية حول إحدى الطالبات ونزعوا عنها ملابسها في وسط الشارع.

وقال عدد من أولياء الأمور إنهم يذهبوا للمدرسة يوميًا من أجل مرافقة بناتهم حتى لا يتعرضن للتحرش من طلاب المدارس الفنية.

حبس سيدة ومسؤول بسكك حديد الغربية للاستيلاء على أراضٍ بـ8 ملايين جنيه

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