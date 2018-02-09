شاكر: محامو "تشريعية النواب" يعدلون "الإجراءات الجنائية" وفقا لمصالحهم

قال المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن بعض أعضاء اللجنة التشريعية من المحامين، يشكلوا نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لمصالحهم الخاصة كمحامين.

وأضاف شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنهم يريدون إعادة تطبيق نظام مستشار الإحالة، رغم فشله السابق في مصر.

وأوضح شاكر، أنهم قاموا بذلك ليتم إحالة القضية على مرحلتين من أجل مصلحتهم الخاصة، وذلك لحضورهم أكثر من جلسة إحالة.

وتابع: "اللجنة تدار بشكل غريب جدًا، وإزاي نرجع نظام ثبت فشله".