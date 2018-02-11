موجز الـ6 صباحا| مقتل قيادي حوثي.. و26 مصابا في حريق محل بدمياط

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قالت مصادر لـ"سكاي نيوز" في اليمن، إن قياديا حوثيا لقي مصرعه في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية، في وقت تواصل فيه قوات الشرعية اليمنية تقدمها صوب مركز محافظة صعدة، وفي عدة جبهات أخرى.

وحسب المصادر، قتلت قوات الشرعية القيادي في ميليشيات الحوثي الإيراني العقيد محمد محمد الأشول في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية.

على صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، سمير حلبية، عن خالص شكر المجلس للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صاحب الفضل الكبير في العودة للعب على الاستاد، بعدما أصدر قراره التاريخي في الخامس من يناير من عام 2016، بعودة الاستاد إلى النادي المصري، ثم قراره بتسليم الاستاد في الثامن والعشرين من يونيو من العام ذاته.

من جهة أخرى، تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أعمال الإطفاء والتبريد بواسطة قوات الحماية المدنية للحريق الذي نشب بأحد محلات بيع الموبايلات بمنطقة ميدان سرور نتيجة ماسا كهربائيا، نتج عنه دخان أسود كثيف تسبب في حالات إغماء واختناق لـ26 حالة لمواطنين وطلبة متواجدين بأحد مراكز الدروس الخصوصية بنفس العقار، حيث تم التعامل مع 4 حالات بالموقع من خلال سيارات الإسعاف بعمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل 22 حالة لمستشفى دمياط العام.

وأكد المحافظ عدم وجود أي حالات حروق أو إصابات وأنها جميعا حالات اختناق تم التعامل معهم بالشكل الطبي اللازم وغادروا المستشفى بعد التأكد من سلامتهم.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

عاجل مقتل قيادي حوثي في معارك باليمن

بالفيديو رئيس جهاز حماية المستهلك يحذر من انتشار أقلام "حبر طائر"

بالصور إصابة 26 في حريق محل بيع موبايلات في ميدان سرور بدمياط

المتحدث باسم الوزراء: إنشاء نظام تأميني على العمالة الحرة

رزان مغربي تستعد لتقديم برنامج خاص بتغطية كأس العالم على "mbc مصر"

بالفيديو عالمية حكيم تتواصل.. "السلام عليكم" في فيلم أجنبي

"حلبية" شاكرا محافظ بورسعيد: صاحب الفضل في عودة اللعب على الاستاد