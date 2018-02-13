موجز 6 صباحا| إقالة رئيس جنوب إفريقيا ووفد يزور متحف الحفريات بالفيوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا، إقالة الرئيس جاكوب زوما، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن تصريحات رفيعة المستوى لـ"رويترز".

من جهة أخرى، زار وفد من برنامج التعاون الإيطالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متحف الحفريات المفتوح الذي تم إنشاؤه مؤخرا بمنطقة جبل قطراني، بمحمية وادي الريان، بمحافظة الفيوم، لتعريفهم بالإنجازات الجديدة للمشروع، أمس الإثنين.

وقالت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع التعاون الإيطالي لـ"الوطن"، إن المتحف فتح مجالات جديدة للعمل للسكان المحليين العاملين بالسياحة، وهو يعرض نموذجا يبرز القيمة العلمية للمكان، وهي زيارة تفقدية للجهة المانحة للتعرف على إنجازات المشروع، ومن المقرر أن تعلن منطقة قطراني، تراث طبيعي عالمي، بعد أن أرسل جهاز شؤون البيئة، الملف لمنظمة اليونسكو لتقييمه في نهاية يناير الماضي.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يقرر إقالة الرئيس جاكوب زوما

وفد "التعاون الإيطالي" يزور متحف الحفريات المفتوح بـ"قطراني" في الفيوم

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