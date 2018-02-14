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الوطن

موجز 9 صباحا| البيان السابع للقوات المسلحة.. ووفاة زوج ملكة الدنمارك

منذ 23 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 9 صباحا| البيان السابع للقوات المسلحة.. ووفاة زوج ملكة الدنمارك

الأمير هنريك

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصري، من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود، وبجانب دورها تأمين الحدود على كل الإتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققةعن إستخدام العناصر الإرهابية لها.

-القضاء على 15 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لاطلاق النار مع القوات خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

-ضبط عدد من الأسلحة والذخائرة وأجهزة اتصال يستخدمها العناصر الإرهابية.

-اكتشاف وتدمير مخبئين تحت الأرض عثر بداخلهم عن 1400 كيلو من مادة "سي فور" و"تي إن تي" شديدة الانفجار والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في صناعة العبوات الناسفة.

-اكتشاف وتدمير مركز إرسال خاص بالاتصالات التي يقوم بها العناصر الإرهابية.

-اكتشاف وتدمير فتحة نفق بالمنطقة الحدودية وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات التي يستخدمها الإرهابيون.

-ضبط 153 شخصا مشتبه بهم من المطلوبين منهم عدد من حاملي الجنسيات المختلفة.

-تدمير 181 عشة ومخزن وعثر بداخلهم على كميات من مواد شديدة الانفجار

و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف.

-ضبط وتدمير 6 سيارات و17 دراجة نارية بدون لوحات تستخدمها العناصر الإرهابية.

-قيام عناصر المهندسين العسكريين بنسف وتدمير 36 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات.

-كما تقوم القوات البحرية تقوم بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها في السواحل المصرية.

-كما استمرت المجموعات القتالية في تنظيم 563 كمينا ودورية غير مدبرة على الطرق السريعة وتنشيط الظهير الصحراوي بكافة مناطق الجمهورية. 

وفي ملحمة قتالية يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة المدنية أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.

من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي الدنماركي، عن وفاة الأمير هنريك، زوج الملكة مارجريت الثانية، توفي بعيد ساعات على خروجه من المستشفى لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.

وقال الديوان فى بيان إن "صاحب السمو الملكي الأمير هنريك توفى الثلاثاء فى الساعة 23,18 فى قصر فريدنسبورج".

يُذكر أن الأمير الراحل زار مصر منذ حوالي 3 شهور تحديدًا في شهر نوفمبر من عام 2017 المنقضى وقضى عدة أيام بمدينة شرم الشيخ.

عاجل البيان السابع لعملية سيناء 2018: القضاء على 15 تكفيريا وضبط 153

زار شرم الشيخ.. وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

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