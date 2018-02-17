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الوطن

موجز الـ9 صباحا| القوات المسلحة تصدر بيانها التاسع.. ووفاة أنبا بقطر

منذ 46 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
موجز الـ9 صباحا| القوات المسلحة تصدر بيانها التاسع.. ووفاة أنبا بقطر

القوات المسلحة

تقدم "الوطن" موجز التاسعة صباحا، لأهم الأخبار التي نُشرت في الثلاث ساعات الأخيرة، حيث استعرض الإعلامي أسامة كمال ما نشرته "الوطن" عن تصريحات محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والتي جاءت تحت عنوان "محامي جنينة نافيا بيان حازم حسني: لا يعلم عنه شيئا".

من جهة أخرى واستمرارا للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية، وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود، وبجانب دورها تأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن استهداف 8 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل والقضاء على 3 أفراد تكفيريين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة.

وتوفي الأنبا بقطر، راعي إبراشية وأسقف عام كنائس الوادي الجديد، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية في أثناء رحلة للعلاج هناك عن عمر ناهز الـ65 عامًا.

 

وفاة الأنبا بقطر أسقف عام كنائس الوادي الجديد أثناء رحلة علاج بأمريكا

أسامة كمال يستعرض ما نشر في "الوطن" عن محامي "جنينة"

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