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الوطن

موجز الـ9 صباحا| البيان العاشر للقوات المسلحة.. وحبس ريهام سعيد

منذ 50 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ9 صباحا| البيان العاشر للقوات المسلحة.. وحبس ريهام سعيد

القوات المسلحة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود، وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية مع إحكام الحصار بمناطق شمال ووسط سيناء وأسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

قيام القوات الجوية باستهداف 5 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل ومنها سيارة مفخخة خلال استهدافها لقوات المداهمة، ورصد واستهداف 166 هدفا عن طريق المدفعية الثقيلة، والقضاء على 4 عناصر إرهابية مسلحة، وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

كما استشهد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابطين ومجند في أثناء العمليات.

وفي سياق آخر، قررت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، حبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال، وحضر مع المتهمين المحاميان جميل سعيد وعصام عجاج.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانًا والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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