البيان العاشر لـ"سيناء 2018": استشهاد ضابط صف ومجندين ومقتل 4 تكفيريين

يواصل مقاتلو وأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة (الفارة) وقطع خطوط الإمداد على كل الاتجاهات الاستراتيجية مع إحكام الحصار بمناطق شمال ووسط سيناء ، تزامناً مع قيام عناصر من التشكيلات التعبوية بحماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية للدولة، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية:

- استهداف القوات الجوية لـ5 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة.

- تنفيذ القصف المدفعي لـ166 هدفا بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء.

- القضاء على 4 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

- اكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخبابئ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة.

- ضبط مركز إعلامى للعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة إتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية .

- تدمير 244 وكرا ومخزنا عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وضبط أكثر من 11 طنا من المواد المخدرة.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و100 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد ضابط صف ومجندان وأصيب ضابطان ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

كما واصلت التشكيلات التعبوية تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لـ601 كمين ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال تنفيذ أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوى وضبط عدد من المشتبه بهم.

كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.

فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرى ومدن شمال ووسط سيناء، كما استمرت أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات والتيسيرات المقدمة لأبناء محافظة شمال سيناء يقوم قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية باستخراج القيود المميكنة "الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والفردي" بصورة مجانية لمدة شهر، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقديم كل أوجه الرعاية لأبناء سيناء تقديراً لدورهم الفعال فى مساندة الجهود الأمنية المبذولة للقضاء على الإرهاب.

كما تم الإفراج على عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا، مع تسليمهم كل متعلقاتهم الشخصية.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.