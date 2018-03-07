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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| إصدار مدونة السلوك وتأجيل القمة العربية

أمس PM 11:59
كتب: عبد الحميد جمعة
نشرة انتخابات الرئاسة| إصدار مدونة السلوك وتأجيل القمة العربية

مؤتمر انتخابي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إننا "معجبون بالدور الذي يتطلع به المجلس القومي للمرأة"، موضحا أنه يسهم في الارتقاء بدور المرأة بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتبوأ مكانتها التي تستحقها في مجتمعنا.

وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مدونة سلوك لمتابعي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والذين يعملون بشكل تطوعي ضمن فريق مراقبي المنظمة، وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من إرشادات.

 

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