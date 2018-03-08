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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| حملات لدعم السيسي.. ولافتات انتخابية لموسى

أمس PM 11:57
كتب: عبد الحميد جمعة
نشرة انتخابات الرئاسة| حملات لدعم السيسي.. ولافتات انتخابية لموسى

مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، إذ استقبلت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، 11 سفيرًا لعدة دول، 4 منها آسيوية، و7 من الأمريكتين، وذلك خلال 3 أيام فقط خلال هذا الأسبوع.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المرأة المصرية إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة واسعة والاصطفاف أمام لجان الاقتراع.

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