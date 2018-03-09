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الوطن

مارجريت عازر: عهد السيسي فرصة ذهبية للمرأة المصرية

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد طارق
مارجريت عازر: عهد السيسي فرصة ذهبية للمرأة المصرية

مارجريت عازر

قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إن المرأة هي صانعة الأجيال والمبدعين والمميزين في جميع المجالات فهي الأساس في صناعة المستقبل، وأصبحت تمتلك مقومات التفوق والريادة بمساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

وأضافت عازر، أن عهد الرئيس فرصة ذهبية للمرأة المصرية، حيث منحها الفرصة كاملة والدفعة القوية التي جعلتها قادرة على تحمل المسؤولية وصنع القرار في مختلف المجالات حتى قطعت شوطا كبيرا نحو المستقبل والتقدم، فالمرأة المصرية اعتلت كل المناصب والمراكز القيادية، وأصبح لها دور مهم ومؤثر في قاطرة التنمية والنهوض بالوطن، والحفاظ على مكتسباته جنبا إلى جنبا مع الرجل، إضافة إلى أنها عماد رئيسي للأسرة، ولها دور مهم في بناء المجتمع لا يمكن الانتقاص منه.

وأكدت عازر، أن المرأة المصرية تاريخها مشرف عبر آلاف السنين حيث لعبت وما زالت دورا وطنيا وسياسيا مشرفا، أبهرت به العالم في ثورة 1919 شاركت خلاله في العمل السياسي، وخرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني في مارس 1919، وكذلك الدور الوطني المهم الذي لا ينسى، شهد له الداخل والخارج في ثورتي "يناير ويونيو" فكانت في مقدمة الصفوف.

وأكدت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تعقد العديد من المؤتمرات الحاشدة بمختلف المحافظات، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها عازمة على المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية بالملايين، لتهبر العالم أنها قامت بواجبها ودورها الوطني الإيجابي تجاه قائد مسيرة الإنجازات، وحافظ الأمن والأمان والاستقرار في مصر.

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