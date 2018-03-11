مُنسق "انزل شارك" بدبي لدعم السيسي: "دي أقل حاجة للرئيس"

قال المستشار أحمد حسين، منسق مؤتمر "انزل شارك" بدبي، إن المؤتمر تم إعداده في الإمارات وحقق نجاحات كبيرة للغاية، مضيفًا: "حبينا نثبت للعالم كله إن كلنا وراء السيسي ونقف بجانبه".

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن هناك مشاركة كبيرة من المصريين المقيمين في الإمارات في هذا المؤتمر، قائلًا: "إن شاء الله ستكون هذه الانتخابات فيها أكبر نسبة تصويت من قبل للعاملين في الخارج".

وشدد منسق مؤتمر "انزل شارك" بدبي، أن هذا المؤتمر أقل شيء ممكن أن نقدمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على ما قدمه لوطننا العزيز، وسنقف بجانبه وندعمه في الانتخابات المقبلة.