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الوطن

أسامة كمال: "ادعموا السيسي لو عاوزين رقابة على الفساد"

اليوم AM 05:41
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال: "ادعموا السيسي لو عاوزين رقابة على الفساد"

أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق الوقوف أمام صناديق الانتخابات، ليس من أجل نجاحه لفترة رئاسية جديدة، لكن للتأكيد على استمراره واستكمال مشواره نحو المضي بمصر للأمام، كما فعل في الفترة الأولى.

وأكد كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC": "سأستيقظ مبكرا يوم الانتخابات الرئاسية للتصويت وتأييد الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، لأنه يستحق".

وأوضح كمال "مش كتير على مصر، ولا كتير على عبد الفتاح السيسي، ادعمه لو عاوز مستشفيات أحسن ومدارس أحسن ورقابة أكتر على الفساد".

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