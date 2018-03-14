دبلوماسية إثيوبية: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في وضع فريد

قدمت السفيرة وينشيت تادسي، الممثلة الدائمة لإثيوبيا في الاتحاد الأفريقي أوراق اعتمادها للأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فيرا سونجوي.

وأعربت السفيرة وينشت عن امتنانها للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لدعمها المستمر للاتحاد الأفريقي، موضحة أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في وضع فريد يمكنها من المساهمة في جدول أعمال التنمية في أفريقيا، ولا سيما دعم جدول أعمال تكامل أفريقيا وتنفيذ جدول أعمال 2063، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإثيوبية.

من جانبها قالت الامينة العامة فيرا سونغوي إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي ومع البلد المضيف إثيوبيا في العديد من القضايا التي من شأنها أن تعزز الأداء الاقتصادي، وتحسن فرص العمل وتزيد من فرص الشباب الأفارقة.

واتفق الجانبان في العمل عن كثب حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.