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الوطن

تفجير وإطلاق نار.. 3 محاولات اغتيال في الوطن العربي خلال يومين

اليوم AM 12:27
كتب: نسيبة حسين
تفجير وإطلاق نار.. 3 محاولات اغتيال في الوطن العربي خلال يومين

أرشيفية

شهد العالم العربي 3 محاولات اغتيال خلال 48 ساعة، أولها انفجار استهدف موكبا لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج خلال زيارة لقطاع غزة، لافتتاح أحد المشاريع الخدمية، مخلفا إصابة 7 أفراد من الطاقم الأمني بجروح، دون وقوع قتلى.

محاولة الاغتيال أضافت عقبة جديدة في طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطات في غزة كامل المسؤولية عن تعرض الحمد الله وفرج لمحاولة الاغتيال، مضيفا أن ذلك ينسجم مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، وإفشال المصالحة، وتلتقي مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية، لإقامة دولة مشبوهة في القطاع، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء، بعد قطعه جولته الخارجية والعودة إلى رام الله.

من جانبها أدانت حركة "حماس" الانفجار، قائلة إن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة، وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها أحد قياديي كتائب القسام وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبونعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة، وفقا للبيان الصادر عنها.

كما أعلنت الحركة اليوم عن توافر معلومات وأسماء لأشخاص مرتبطون بحادثة تفجير موكب رئيس الحكومة، مشيرا إلى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة التحقيقات ، بالإضافة إلى عمليات اعتقال ومداهمات تمت لكشف ملابسات الجريمة.

وبالانتقال إلى العراق، أعلن مكتب رئاسة الحكومة، أمس، مقتل شريف إسماعيل، مدير أمن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مواجهات إثر مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام، التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تطورت إلى مواجهات مسلحة بعد ذلك.

وشارك العبادي في تشييع جنازة رئيس جهازه الأمني، صباح اليوم في مبنى وزارة الدفاع، متقدما بالتعزية لعائلة الشهيد البطل الذي شارك في العديد من معارك الشرف ضد داعش وكان مثالا للبطولة والتضحية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وعلى الصعيد الليبي، نجا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، من محاولة اغتيال استهدفته، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن شمال غربي ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، إن موكب السويحلي، تعرض إلى كمين مسلح وإطلاق نار، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس، واختطاف 4 عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.

وأفاد البيان أن عملية إطلاق النار نفذتها عصابة مسلحة في منطقة ظاهر الجبل، مضيفا أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس، نجحت في التصدي لهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية مما اضطرهم للفرار.

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