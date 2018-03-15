الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 مواطنًا من الضّفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 16 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد محمد عبد النبي شراكة، ومحمود نخلة، ومصطفى نائل، ولؤي عبد الرازق التميمي، ووليد مراد التميمي، وأمجد عبد الحفيظ التميمي، ومحمد ياسر عبد السلام الحاج، وعلي كاظم الحاج محمد.

وأضاف أن تلك القوات اعتقلت 6 مواطنين من محافظة نابلس، وهم: بهاء حسن نظمي طقطوق، ومحمد مشعل، وأحمد النقيب، ومحمد ناجح سمارة، وشاكر الترتير، ومحمود مرعي.

فيما اعتقلت مواطنين من بلدة حزما شرق القدس، وهما: عامر عبد ربه الخطيب، وسفيان فتحي الخطيب.