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الوطن

خبير عسكري: أهملنا أفريقيا بعد وفاة عبدالناصر.. والسيسي اهتم بها

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
خبير عسكري: أهملنا أفريقيا بعد وفاة عبدالناصر.. والسيسي اهتم بها

سامح شكري

قال اللواء علاء عز الدين، الخبير الاستراتيجي، إن جولة وزير الخارجية السفير سامح شكري، لكينيا، وغيرها من الزيارات السابقة لإفريقيا بمثابة تصحيح لأخطاء سابقة، موضحًا أنه بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أُهملت إفريقيا بدرجة كبيرة، وكان لذلك مردود في تخلي الدول الإفريقية عن دعمها السياسي لمصر.

وأضاف "عز الدين"، خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال فترة حرب أكتوبر 73 كانت جميع دول إفريقيا مع مصر وقامت بقطع علاقاتها مع إسرائيل، باستثناء إثيوبيا وجنوب إفريقيا، وفيما بعد قامت جميع الدول الأفريقية بإعادة علاقتها مع إسرائيل بحجة أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام معها.

وتابع أنه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الدولة المصرية تعطي اهتمام أكثر لدول إفريقيا خاصة دول حوض النيل، مشددًا على أن جنوب السودان هي رقم هام في مسألة المياة، وهي أكثر دولة يمكن تجميع فواقد المياة بها، ويمكن لمصر التعاون معها، خاصة أنها دولة وليدة وتريد المساعدة.

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