ناخب في الغربة| مصري بروسيا: الانتخابات بتجمعنا والأكل المصري يحلى

يستعد أفراد الجالية المصرية في روسيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، والتي تبدأ في 16 مارس وتستمر لمدة 3 أيام، في جميع السفارات والقنصليات المصرية الموجودة في الخارج.

استعدادات مكثفة أجرتها الجالية المصرية في روسيا، بحسب محمد أبو العز، المقيم بموسكو منذ عام 1991، حيث يروي لـ"الوطن" كواليس اجتماعه مع أفراد الجالية المصرية، الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في الانتخابات بكثافة، باعتبارها واجب وطني على كل مصري، سواء مقيم بمصر أو في الخارج.

ذكريات لم ينسها "أبو العز" مع مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث رأى أن دعمه للمرشح المناسب وقتها، هو الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة الصعبة، التي كانت تمر بها البلاد، "أنا فرحان باختياري والدليل على كده الإنجازات اللي الدولة المصرية عملتها في 4 سنين".

"السفارة مش بعيدة وهنروح بالمترو" هكذا تحدث "أبو العز" الذي يعمل صحفي ومحرر لوكالة "سبوتنيك" للأخبار، عن كواليس ذهابه للاقتراع خلال أيام التصويت، "عملية الاقتراع تتم بسهولة والتصويت يتم ببطاقة الرقم القومي فقط، غير إنها بتبقى فرصة لتجمع أفراد الجالية والتعارف بين أعضاء الجالية الجدد.

أيام العطلات الرسمية في روسيا، هي السبت والأحد من كل أسبوع، وهما اليومان الذين تجري فيهما انتخابات المصريين بالخارج، لتكون فرصة للمصريين المقيمين بروسيا للمشاركة بشكل أكبر، بحسب "أبو العز".

لا يغيب الأكل عن المشهد الانتخابي للجالية المصرية المتواجدة بروسيا، وفقا للصحفي المصري المقيم بروسيا، حيث ينوي أعضاء الجالية تناول وجبة الغذاء عقب التصويت في مطعم "كامبوس" الذي الذي يقع بالقرب من السفارة المصرية في "موسكو"، "الأيام اللي زي دي يحلى فيها الأكلات الشعبية المصرية وإحنا متجمعين ومبسوطين مع بعض".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.