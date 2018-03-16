عاجل| بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية

فتحت سفارة مصر ببكين والقنصلية المصرية بشنغهاي أبوابهما صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنتين الفرعيتين بالسفارة المصرية بالعاصمة الصينية والقنصلية بشنغهاى حتى الساعة التاسعة مساء.

وكانت السفارة المصرية ببكين والقنصلية قد انتهت من كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكل التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.