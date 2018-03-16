سفير مصر بماليزيا: مأكولات خفيفة ومشروبات ستُقدم للناخبين بعد التصويت

قال السفير جمال متولي، سفير مصر في ماليزيا، إن عددا من المصريين في ماليزيا شارك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، بعد فتح باب التصويت اليوم الجمعة.

وتوقع متولي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن تشهد عملية التصويت إقبالا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في ماليزيا.

وعن تعداد الجالية المصرية في ماليزيا، قال متولي إنها تتراوح ما بين 3000 و3500 مواطن وأن المقيمين منهم في العاصمة كوالالمبور يصلوا لحوالي 600 مواطن فقط.

وأكد متولي استعداد السفارة المصرية، لعملية التصويت مضيفًا أنه تم تجهيز بعض المأكولات الخفيفة، والمشروبات من أجل تقديمها للناخبين، بعد الانتهاء من أداء صوتهم الانتخابي.