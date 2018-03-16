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الوطن

فودة يشهد ختام "المنتدى الثقافي الرياضي" لنادي قضاة مصر بشرم الشيخ

منذ 38 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
فودة يشهد ختام "المنتدى الثقافي الرياضي" لنادي قضاة مصر بشرم الشيخ

ختام البطولة

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات المنتدى الثقافي الرياضي بشرم الشيخ، بحضور ما يقرب من 250 قاضيا ورئيس نيابة على مستوى مصر.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.

وألقى المحافظ كلمة رحب خلالها بالحضور وأعرب عن سعادته بتجمع قضاة مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، مشيرا إلى أن قضاء مصر رمز شامخ يشهد له الجميع بالشرف والنزاهة، كما نعى في كلمته المستشار هشام بركات شهيد الواجب.

وسلم فودة الميداليات للفرق الفائزة وكأس المركز الأول في كرة القدم، وجائزة أحسن لاعب وأفضل فريق في الروح الرياضية.

كانت المسابقات قد أجريت في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة، والإسكواش والشطرنج و"بلاي ستيشن"، بالإضافة للمسابقات الشعرية والثقافية.

 

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