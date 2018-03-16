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الوطن

اليوم.. مؤتمران لدعم السيسي بدمنهور وأبو المطامير في البحيرة

منذ 43 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. مؤتمران لدعم السيسي بدمنهور وأبو المطامير في البحيرة

عبد الفتاح السيسي

تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الجمعة، بقرية أبو العدا التابعة لمركز أبوالمطامير، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

ويشارك في المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، وعدد من نواب البرلمان وقيادات حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر.

كما سيتم تنظيم مؤتمر جماهيري آخر بمجمع دمنهور الثقافي، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك فيه البرلماني محمد شعبان منسق حملة "علشان تبنيها"، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، والنائب رضا نصيف والبرلماني السابق الدكتور شمس أنور، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور اللافي علام نائب رئيس حزب الريادة وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل.

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