بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون المصريون في كل من تايلاند وإندونيسيا التوافد على مقرى السفارتين المصريتين في بانكوك وجاكرتا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارتان أبوابهما في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى للدولتين أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.