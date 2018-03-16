بالصور| فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا

قالت منال المغربي عضو الجالية المصرية في إيطاليا، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، بدأ منذ قليل.

وأضافت المغربي، لـ"الوطن"، إن عشرات المصريين يتوافدون على مقر السفارة المصرية في روما للادلاء بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.