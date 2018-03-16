بالصور| الناخبون يدلون بأصواتهم في مقر السفارة المصرية بأستراليا

نشرت صفحة الجالية المصرية في أستراليا، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة كانبرا، والتي بدأ التصويت فيها الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة، وهي ثاني دولة يفتح فيها باب التصويت للمصريين بالخارج بعد نيوزلندا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكان أول المصوتين المصريين في الانتخابات بأستراليا، هو الأنبا سوريال أسقف ملبورن.