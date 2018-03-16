بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بالبحرين بـ"الأعلام وصور السيسي"

توافد أعداد كبيرة من أفراد الجالية المصرية في البحرين، على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2018، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال إسلام عباس، أحد أفراد الجالية المصرية في البحرين، لـ"الوطن"، إن المصريين توافدوا على مقر السفارة قبل فتحها استعدادا للتصويت، مضيفا أنه رغم أن اليوم الجمعة إجازة رسمية فإن الأعداد التي ذهبت قبل التاسعة صباحا كانت كبيرة جدا من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن طاقم السفارة المصرية يتعاون مع الناخبين، سواء كان طاقم السفارة أو أفراد الأمن، والجميع يباشر عملية تنظيم التصويت بشكل جيد، حسب قوله.

وأشار عباس إلى تخصيص سيارته الخاصة لنقل الناخبين المصريين في حال احيتاج أحد منهم للمساعدة لتسهيل عملية التصويت عليهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.