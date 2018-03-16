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الوطن

"عرفات": مشروعات عملاقة لتحويل ميناء نويبع لميناء عالمي لنقل البضائع

منذ 8 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"عرفات": مشروعات عملاقة لتحويل ميناء نويبع لميناء عالمي لنقل البضائع

وزير النقل

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، أن مخطط إقامة منطقة لوجستية بمدينة نويبع يتكامل مع المشروعات الضخمة التي تتم علي أرض سيناء مثل مشروع "نيون " الذي سيتم بالتعاون مع دولتي السعودية والأردن، مشيرًا إلي أنه وجد منطقة نويبع أنسب مكان لإقامة هذا المشروع الضخم.

وأضاف، أن وضع حجر الأساس لمشروع إقامة محطة متعددة الأغراض "حاويات، بضائع عامة"، سوف يحول ميناء نويبع من ميناء عادي لنقل الركاب الي منطقة لوجستية عالمية لنقل البضائع واستقبال السفن الضخمة، خاصة بعد إقامة مشروع المنطقة الصناعية "نيون "، بالتعاون مع بعض الدول العربية، مشيرًا الي أنه تم توقيع بروتوكول مع احدى الشركات الصينية الكبري للبدء في مشروع المحطة على أن يتم الانتهاء منه خلال 30 شهر فقظ.

جاء ذلك، خلال وضع وزير النقل حجر الأساس لإقامة محطة متعددة الأغراض بمدينة نويبع، بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، واللواء صبري الوزيرى رئيس مدينة نويبع، وعددًا من القيادات التنفيذية في محافظة جنوب سيناء.

 

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