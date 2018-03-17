سفير مصر في أستراليا: الكنائس توفر وسائل انتقال للمشاركة في التصويت

قال السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا، إن اليوم الأول للتصويت مر بسلاسة وشهد توافدا ملحوظا للجالية المصرية.

وتوقع خيرت خلال مداخلة عبر "سكايب" على فضائية "إكسترا نيوز" زيادة أعداد المشاركين، في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن اليوم وغدًا عطلة نهاية الأسبوع في أستراليا.

وأوضح خيرت أن بعض الجمعيات والكنائس في استراليا، قامت بتوفير بعض وسائل الانتقال للمصريين المقيمين، في بعض أنحاء أستراليا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.