إغلاق التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالكويت وسط إقبال كثيف

أغلق طارق القوني، سفير مصر في الكويت، أبواب اللجنة الانتخابية أمام الناخبين، في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للكويت؛ وذلك طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأشرف السفير القوني على حصر أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في ختام اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، ثم إغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، بطريقة مؤمنة لا تسمح بإضافة أي أوراق اقتراع أخرى داخل الصناديق، ثم تجميع أوراق الاقتراع غير المستخدمة، وكذلك كشوف الناخبين ومحاضر اللجنة داخل مظاريف مغلقة، قبل أن يشرف على إغلاق أبواب اللجنة من الخارج بالأقفال الحديدية، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليها، حتى موعد فتح اللجنة في التاسعة من صباح غدا السبت.

وقال القوني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب إغلاق اللجنة، إن اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبالا كبيرا من الناخبين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والذين احتشدوا أمام اللجنة منذ الساعة السابعة صباحا، لافتا إلى أنه توقع هذا الإقبال، لكنه لم يتوقع أن يكون بهذا الحجم الضخم.

وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية للجالية المصرية بالكويت اليوم أمر يدعو للفخر، مؤكدا أنها تعكس وعيهم وحسهم الوطني وحرصهم على المساهمة في تقرير مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من شباب ونساء وأطفال ورجال وكبار السن، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حرصوا على المشاركة اليوم رغم مشقة الانتقال عليهم.

وأوضح سفيرمصرفي الكويت، أن حشود الناخبين استمرت في التوافد على مقر السفارة، اليوم، رغم الأمطار الغزيرة التي تلتها عواصف ترابية، معربا عن أمله في استمرار المشاركة بهذا الشكل المشرف خلال اليومين المتبقيين في العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.