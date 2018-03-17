"صوت الشعب": المصريون يعيشون صحوة.. وسيصوتون بكثافة أكبر في الانتخابات

قال المستشار أحمد حسين رئيس حزب صوت الشعب، إنه كان يتوقع أن ينزل المصريون بالخارج بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في أول أيام فتح باب التصويت.

وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج "الرئيس 2018"، المذاع على فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم أن المصريين بالخارج يشعرون بالوطن، ولديهم وعي كبير بقيمة البلد.

وأشار إلى أنه توقع قبل الانتخابات أن تفوق الأعداد المشاركة الانتخابات الماضية، لأن المصريين يعيشون صحوة الروح الإيجابية.

وأكد أن الدولة فُقدت في عهد الإخوان وتم إنقاذها في 30 يونيو، لافتًا إلى أن المصريين لمسوا المشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبًا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية، وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.