خبير عسكري: لولا الشهداء لدخلت البلاد حربا قضت على الأخضر واليابس فيها

قال ياسر عبد العزيز مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الشهداء، هو بمثابة تكريم لكل شهداء مصر، لافتًا إلى أن التكريم شمل جميع الشهداء سواء في العمليات الأخيرة، أو حتى شهداء حرب أكتوبر 1973.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أن هذا التكريم هو رسالة للعالم، أن مصر تكرم شهدائها لأنهم هم الوقود والشعلة لتحتل مصر مكانتها بين الأمم.

وتابع "لولا دماء هؤلاء الشهداء التي سالت على أرض مصر لكنا في حرب الآن كانت ستقضي على الأخضر واليابس خاصة في ظل الحرب الحالية لاستهداف الرموز وتشويه كل القيم والعائدات".

وأشار إلى أن التكريم لم يكن المقصود منه التكريم المادي أو المعنوي، وإنما كان المقصود منه بعث رسالة إلى الشعب المصري بأنهم من الممكن أن يكونوا في مكان أسر هؤلاء الشهداء في وقت من الأوقات.