"حب الوطن": المشاركة بكثافة تؤكد ابتعاد رواد "فيسبوك" عن الواقع

قال عبد العزيز سمير منسق عام ائتلاف حب الوطن، إنه فخور بابناء بلده من المصريين الذين شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالخارج أول أيام الانتخابات بالأمس، متوقعا نسب تصويت كبيرة اليوم السبت.

وأضاف سمير لـ"الوطن" أن الائتلاف شارك في حشد المواطنين بدول "الكويت وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات"، وتابع: سنواصل عمليات الحشد حتى غد الأحد.

وتابع: "نسب المشاركة تؤكد أن من يتحدثون عن الانتخابات في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بعيدون كل البعد عن الواقع المصري والعالمي، خاصة أن كثيرا منهم توقع ضعف نسب المشاركة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.