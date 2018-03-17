بالفيديو| لحظات من الاعتداء على مريم في الحافلة.. و"المواصلات" تتواطأ

كشف عمرو الحريري خال الشابة مريم التي توفيت نتيجة الاعتداء عليها، تواطؤ هيئة المواصلات لإخفاء معلومات عن التعدي عليها داخل إحدى حافلات الهيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار" أن رئيس هيئة المواصلات، قال إن مريم ركبت الحافلة ولم يحدث أي اعتداء بدني عليها على الإطلاق داخل الحافلة.

وأوضح الحريري أنه قام بالرد على هذا الكلام بنشر الفيديو الذي يبين الاعتداء عليها داخل الحافلة، وأنهم قاموا بحذف الفيديو من تعليقات الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد الحريري أن الصفحة الرسمية لهيئة المواصلات في البلد التي تقيم بها مريم حذفت تعليقه ومن ثم حذفت المنشور كله بعد 5 ساعات من نشره.

وتظهر في الفيديو مريم ويقف أمامها شاب أسمر يدافع عنها ويدخل شاب آخر وقام بضربها على رأسها والدم ينتشر على حائط الحافلة خلف رأسها.