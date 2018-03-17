"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على الوجه البحري. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ27 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: