مكرم: كل المصريين بالخارج لهم حق الانتخاب حتى أصحاب "الهجرة غير شرعية"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هناك أكثر من 10 ملايين مصري مسجلين في الخارج، لكن المصريين في الخارج أكثر من ذلك بكثير، كون هناك مصريين غير مسجلين.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن كل المصريين مسجل أم لا له حق الانتخاب، مشيرة إلى أن حتى أصحاب الإقامات غير الصالحة لهم حق التصويت، وحتى المهاجرين بطريقة غير شرعية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.