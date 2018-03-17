وزيرة الهجرة: المرأة المصرية متصدرة مشهد التصويت في الخارج

قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن المرأة المصرية متصدرة المشهد في التصويت الانتخابي في الخارج، وإنها أول من وقفت أمام السفارات والقنصليات.

وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية لها لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أنها كانت تتحدث مع المواطنين في الخارج وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات، وكانت تهتم بالأخص مع شباب الجيل الثاني والثالث ثم المرأة.

وتابعت مكرم، أن تثمين دور المرأة في الداخل والخارج من قبل القيادة السياسية كبير جدا، ونعول عليها في دفع زوجها وابنها، لافتة إلى أن السفارات والقنصليات تقدم كافة السهيلات لهم من أجل تسهيل الاقتراع عليهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.