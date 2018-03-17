بالصور| "الخارجية" تنشر أبرز لقطات تصويت المصريين في الخارج

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع "تويتر"، منذ قليل، عددا من الصور المجمعة لليوم الأول للانتخابات والتي تدل على حب وإصرار المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وغردت الوزارة: "الْيَوْمَ الأول لانتخابات الخارج.. لقطات لها معني: أسرة تسافر بالطائرة الي العاصمة النيوزيلاندية للتصويت وأصغر ناخب في أستراليا من أم مصرية وأب استرالي يشارك تلبية لرغبة والدته التي هاتفته من مصر، وذوي الاحتياجات الخاصة دائما في المقدمة.. وأجمل اللقطات اصطفاف المصريين وفرحتهم بوطنهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.