عاجل| بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالأردن

فتحت اللجان الانتخابية في البعثة الدبلوماسية والقنصلية بدولة الأردن، منذ قليل، أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، بتوقيت الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي بها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.