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الوطن

عاجل| بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالأردن

منذ 43 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
عاجل| بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالأردن

بدء التصويت في اليوم التاني بالأردن

فتحت اللجان الانتخابية في البعثة الدبلوماسية والقنصلية بدولة الأردن، منذ قليل، أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، بتوقيت الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي بها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

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مكرم: مشاركة ملحوظة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج في التصويت

مكرم: مشاركة ملحوظة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج في التصويت
سفير مصر باليابان: حرص كبير من كل الفئات العمرية على التصويت

سفير مصر باليابان: حرص كبير من كل الفئات العمرية على التصويت
الجالية المصرية في فنلندا توفر سيارات خاصة لنقل الناخبين لمقر السفارة

الجالية المصرية في فنلندا توفر سيارات خاصة لنقل الناخبين لمقر السفارة
بالصور| تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية

بالصور| تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بكندا: 100 ألف مواطن بجداول الناخبين.. وأعداد المصوتين تزداد

سفير مصر بكندا: 100 ألف مواطن بجداول الناخبين.. وأعداد المصوتين تزداد
بالصور| المصريون يدلون بأصواتهم بمقر القنصلية المصرية في نيويورك

بالصور| المصريون يدلون بأصواتهم بمقر القنصلية المصرية في نيويورك
السفير المصري بهولندا: العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم

السفير المصري بهولندا: العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم
المواطنون يتوافدون على القنصليتين المصريتين بهيوستن وشيكاغو

المواطنون يتوافدون على القنصليتين المصريتين بهيوستن وشيكاغو
الناخبون يتوافدون على مقر سفارة مصر في سويسرا للمشاركة في الانتخابات

الناخبون يتوافدون على مقر سفارة مصر في سويسرا للمشاركة في الانتخابات
سفير مصر بأنجولا: نتوقع تزايد أعداد الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل

سفير مصر بأنجولا: نتوقع تزايد أعداد الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل
بالصور| ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في تصويت المصريين بالخارج 

بالصور| ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في تصويت المصريين بالخارج 
"الملا" يحث عمال شركات البترول بالخارج على المشاركة في الانتخابات

"الملا" يحث عمال شركات البترول بالخارج على المشاركة في الانتخابات
حملة موسى: التصويت بالخارج مٌنظم وإقبال المصريين مٌشرف

حملة موسى: التصويت بالخارج مٌنظم وإقبال المصريين مٌشرف
السفير المصري في بروكسل: إقبال كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات

السفير المصري في بروكسل: إقبال كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات
سفير مصر بالعراق: إقبال كبير على التصويت في الساعات الأولى

سفير مصر بالعراق: إقبال كبير على التصويت في الساعات الأولى
بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر
شباب الناخبين بالكويت: "السوشيال ميديا" وراء المشاركة بالانتخابات

شباب الناخبين بالكويت: "السوشيال ميديا" وراء المشاركة بالانتخابات
سفير مصر لدى تشاد: الإقبال على التصويت في الانتخابات "فاق المتوقع"

سفير مصر لدى تشاد: الإقبال على التصويت في الانتخابات "فاق المتوقع"
بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات

بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات
مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"
بالصور| مندوب حملة السيسي في نيويورك: إقبال كثيف من المصريين منذ بدء التصويت

بالصور| مندوب حملة السيسي في نيويورك: إقبال كثيف من المصريين منذ بدء التصويت
الشريف: إجراء التصويت بـ118 دولة..ودعم دول الخليج بأجهزة تابلت للإقبال

الشريف: إجراء التصويت بـ118 دولة..ودعم دول الخليج بأجهزة تابلت للإقبال
بالفيديو| نشيد "قالوا ايه" يهز سفارة الكويت في الانتخابات على ON live

بالفيديو| نشيد "قالوا ايه" يهز سفارة الكويت في الانتخابات على ON live
بالفيديو| إقبال المصريين على التصويت في 8 دول عربية وأوروبية

بالفيديو| إقبال المصريين على التصويت في 8 دول عربية وأوروبية
بالصور| المصريين يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الكويت رغم زيادة الغبار

بالصور| المصريين يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الكويت رغم زيادة الغبار
سفير مصر باليابان: أعداد الناخبين طيبة ومتوقع تزايدهم اليومين المقبلين

سفير مصر باليابان: أعداد الناخبين طيبة ومتوقع تزايدهم اليومين المقبلين
السفير المصري بالنمسا: أعداد الناخبين كانت "أكثر من المتوقع"

السفير المصري بالنمسا: أعداد الناخبين كانت "أكثر من المتوقع"
حمدي لوزة: تعديل تشريعي عقب الانتخابات للسماح للمقيمين بالخارج التصويت

حمدي لوزة: تعديل تشريعي عقب الانتخابات للسماح للمقيمين بالخارج التصويت
رئيس "حقوق إنسان النواب": مشاركة المصريين بالخارج رد قاسٍ على الخونة

رئيس "حقوق إنسان النواب": مشاركة المصريين بالخارج رد قاسٍ على الخونة
ثروت قادس: أعداد المشاركين بالانتخابات تتفوق على نظيرتها خلال 2014

ثروت قادس: أعداد المشاركين بالانتخابات تتفوق على نظيرتها خلال 2014
ائتلاف دعم مصر بالمنيا يشيد بإقبال المصريين على التصويت في الخارج

ائتلاف دعم مصر بالمنيا يشيد بإقبال المصريين على التصويت في الخارج
بالصور| المصريون في هولندا يرفعون علم مصر أثناء مشاركتهم بالتصويت

بالصور| المصريون في هولندا يرفعون علم مصر أثناء مشاركتهم بالتصويت
ممثل المصريين في أمريكا: المواطنون توافدوا على اللجان قبل بدء التصويت

ممثل المصريين في أمريكا: المواطنون توافدوا على اللجان قبل بدء التصويت
سفير مصر بكندا: نتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة

سفير مصر بكندا: نتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة
بالفيديو| في سباق 2018.. "قالوا إيه" تنافس "تسلم الأيادي" و"بشرة خير"

بالفيديو| في سباق 2018.. "قالوا إيه" تنافس "تسلم الأيادي" و"بشرة خير"
سفير مصر بواشنطن: أتوقع زيادة الإقبال على التصويت في اليومين المقبلين

سفير مصر بواشنطن: أتوقع زيادة الإقبال على التصويت في اليومين المقبلين
سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع
عصام خليل: أصوات المصريين بالخارج "دانة مدفع" في قلوب المتآمرين

عصام خليل: أصوات المصريين بالخارج "دانة مدفع" في قلوب المتآمرين
بالصور| عمرو عبدالحميد يدلي بصوته بسفارة مصر في موسكو

بالصور| عمرو عبدالحميد يدلي بصوته بسفارة مصر في موسكو
أمين اتحاد المصريين بالأردن: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات

أمين اتحاد المصريين بالأردن: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات
"الخارجية": من حق مزدوجي الجنسية التصويت طالما يحملون جواز سفر مصري

"الخارجية": من حق مزدوجي الجنسية التصويت طالما يحملون جواز سفر مصري
بالصور| "علم مصر" الزي الرسمي للمصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج

بالصور| "علم مصر" الزي الرسمي للمصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج
بالفيديو| المصريون في قطر يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات

بالفيديو| المصريون في قطر يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات
بالفيديو| فرحة ورقص على "تسلم الأيادي" أمام مراكز الاقتراع بأبو ظبي

بالفيديو| فرحة ورقص على "تسلم الأيادي" أمام مراكز الاقتراع بأبو ظبي
نائب وزير الخارجية: انتخابات المصريين في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل

نائب وزير الخارجية: انتخابات المصريين في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل
تعرف على آخر منطقة ينتهي عندها اقتراع المصريين في الخارج

تعرف على آخر منطقة ينتهي عندها اقتراع المصريين في الخارج
بدء تصويت المصريين في واشنطن ونيويورك بالانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين في واشنطن ونيويورك بالانتخابات الرئاسية
رئيس "علشان نبنيها" بالخارج: المصريون لا يستسلمون للمؤامرات

رئيس "علشان نبنيها" بالخارج: المصريون لا يستسلمون للمؤامرات
مصطفى خليل: إقبال كبير من السياح الروس على حجز الرحلات لمصر

مصطفى خليل: إقبال كبير من السياح الروس على حجز الرحلات لمصر
سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع

سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع
عاجل| المصريون يبدأون التصويت في الانتخابات بواشنطن ونيويورك

عاجل| المصريون يبدأون التصويت في الانتخابات بواشنطن ونيويورك
"الوطنية للانتخابات": تعديل تشريعي لحل أزمة التصويت دون التقيد بإقامة

"الوطنية للانتخابات": تعديل تشريعي لحل أزمة التصويت دون التقيد بإقامة
"المتحدة الوطنية": الإقبال على المشاركة في الانتخابات فاق كل التوقعات

"المتحدة الوطنية": الإقبال على المشاركة في الانتخابات فاق كل التوقعات
هاني عازر يدلي بصوته في الانتخابات ببرلين

هاني عازر يدلي بصوته في الانتخابات ببرلين
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في الرياض

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في الرياض
"العليا للانتخابات": لم تصلنا خروقات لفترة الصمت الانتخابي

"العليا للانتخابات": لم تصلنا خروقات لفترة الصمت الانتخابي
عمليات الهجرة تستجيب لـ85 استفسارا من المصريين بالخارج حول الانتخابات

عمليات الهجرة تستجيب لـ85 استفسارا من المصريين بالخارج حول الانتخابات
مشرف الانتخابات بالخارج: الحاملون لجنسيات أخرى من حقهم التصويت

مشرف الانتخابات بالخارج: الحاملون لجنسيات أخرى من حقهم التصويت
"الوطنية للانتخابات": كشوف الداخل سيحذف منها المصوتون بالخارج

"الوطنية للانتخابات": كشوف الداخل سيحذف منها المصوتون بالخارج
نائب: إقبال المصريين على لجان التصويت دليل على قوة المصريين

نائب: إقبال المصريين على لجان التصويت دليل على قوة المصريين
خالد حنفي يدلي بصوته بالانتخابات في بيروت: "من أجل مستقبل بلدنا"

خالد حنفي يدلي بصوته بالانتخابات في بيروت: "من أجل مستقبل بلدنا"
أحد أفراد الجالية بلندن: المشاركة في الانتخابات 4 أضعاف المرات السابقة

أحد أفراد الجالية بلندن: المشاركة في الانتخابات 4 أضعاف المرات السابقة
الوطنية للانتخابات: لا يمكن حصر من لهم حق التصويت بالخارج لهذه الأسباب

الوطنية للانتخابات: لا يمكن حصر من لهم حق التصويت بالخارج لهذه الأسباب
إنفوجراف| "معلومات الوزراء" ينشر "س" و"ج" بشأن التصويت في الخارج

إنفوجراف| "معلومات الوزراء" ينشر "س" و"ج" بشأن التصويت في الخارج
الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف بالدول العربية..والخارجية تتابع باستمرار

الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف بالدول العربية..والخارجية تتابع باستمرار
"علشان تبنيها" تشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

"علشان تبنيها" تشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت
بالفيديو| السفير المصري في الكويت يتابع سير العملية الانتخابية

بالفيديو| السفير المصري في الكويت يتابع سير العملية الانتخابية
حمدي لوزة: لا معوقات أمام تصويت المصريين في قطر وتركيا

حمدي لوزة: لا معوقات أمام تصويت المصريين في قطر وتركيا
من "نيوجيرسي" لـ"نيويورك"..رحلة سيدة مصرية للتصويت: عشان رئيسنا حبيبنا

من "نيوجيرسي" لـ"نيويورك"..رحلة سيدة مصرية للتصويت: عشان رئيسنا حبيبنا
حمدي لوزا: من يعوقهم التصويت بسبب مشكلات إدارية عددهم ليس كبيرا

حمدي لوزا: من يعوقهم التصويت بسبب مشكلات إدارية عددهم ليس كبيرا
"الهجرة": إقبال كثيف من المرأة على اللجان في اليوم الأول

"الهجرة": إقبال كثيف من المرأة على اللجان في اليوم الأول
نائب عن المنيا: حشود الناخبين في الخارج أبلغ رد على الشائعات

نائب عن المنيا: حشود الناخبين في الخارج أبلغ رد على الشائعات
مصر وروسيا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية للجاليات بالخارج

مصر وروسيا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية للجاليات بالخارج
أكبر ناخبة بالكويت: جئت على كرسي متحرك لرد الجميل لمصر

أكبر ناخبة بالكويت: جئت على كرسي متحرك لرد الجميل لمصر
الوطنية للانتخابات: اليوم أظهر المصريون للعالم مدى حبهم لمصر

الوطنية للانتخابات: اليوم أظهر المصريون للعالم مدى حبهم لمصر
سفير مصر بألمانيا لـ"الوطن": الانتخابات تسير بسلاسة وهدوء والإقبال جيد

سفير مصر بألمانيا لـ"الوطن": الانتخابات تسير بسلاسة وهدوء والإقبال جيد
الوطنية للانتخابات: حريصون على التواصل وإطلاع المصريين على سير التصويت

الوطنية للانتخابات: حريصون على التواصل وإطلاع المصريين على سير التصويت
بث مباشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول اليوم الأول لتصويت الخارج

بث مباشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول اليوم الأول لتصويت الخارج
بالصور| إقبال كثيف على الانتخابات في الرياض: "بنجب بلدنا"

بالصور| إقبال كثيف على الانتخابات في الرياض: "بنجب بلدنا"
مندوب "المصريين الأحرار" بالسعودية: الإقبال في أول يوم انتخابات مشرف

مندوب "المصريين الأحرار" بالسعودية: الإقبال في أول يوم انتخابات مشرف
المصريون في كندا والأرجنتين يتوافدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون في كندا والأرجنتين يتوافدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية
بالفيديو| النائبة غادة عجمي تشارك المصريات احتفالهن أمام السفارة بدبي

بالفيديو| النائبة غادة عجمي تشارك المصريات احتفالهن أمام السفارة بدبي
بدء عملية تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك في الانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك في الانتخابات الرئاسية
المصريون في كازاخستان يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون في كازاخستان يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية
نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على التصويت.. و"الوطنية": العمل منتظم

نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على التصويت.. و"الوطنية": العمل منتظم
السفارة المصرية في نواكشوط: الانتخابات تجرى بسهولة ويسر

السفارة المصرية في نواكشوط: الانتخابات تجرى بسهولة ويسر
المرأة تتقدم صفوف الناخبين في اليوم الأول بانتخابات المصريين بالخارج

المرأة تتقدم صفوف الناخبين في اليوم الأول بانتخابات المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"

وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"
"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت
بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن

بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن
بالصور| بدء التصويت في الانتخابات المصرية بالنرويج

بالصور| بدء التصويت في الانتخابات المصرية بالنرويج
مصادر: الجهات القطرية لم تشغل الباصات المتجهة لمنطقة "لجان التصويت"

مصادر: الجهات القطرية لم تشغل الباصات المتجهة لمنطقة "لجان التصويت"
بالفيديو والصور| المصريون يردون على محاولة عرقلة التصويت في قطر بـ"تحيا مصر"

بالفيديو والصور| المصريون يردون على محاولة عرقلة التصويت في قطر بـ"تحيا مصر"
بالصور| توافد المصريين ببيروت للاقتراع.. وتوقع بزيادة الأعداد من الغد

بالصور| توافد المصريين ببيروت للاقتراع.. وتوقع بزيادة الأعداد من الغد
"الوطنية للانتخابات": هناك عدد بسيط من اللجان لم يبدأ فيها التصويت

"الوطنية للانتخابات": هناك عدد بسيط من اللجان لم يبدأ فيها التصويت
أسقف عام باريس وشمال فرنسا يدلي بصوته في الانتخابات

أسقف عام باريس وشمال فرنسا يدلي بصوته في الانتخابات
رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف بالرياض وجدة للاقتراع

رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف بالرياض وجدة للاقتراع
أول صورة لـ"بطاقة الانتخابات" في لجنة السفارة المصرية ببرلين

أول صورة لـ"بطاقة الانتخابات" في لجنة السفارة المصرية ببرلين
"الجالية المصرية" في بيروت: إقبال الناخبين للتصويت دليل على ولائهم

"الجالية المصرية" في بيروت: إقبال الناخبين للتصويت دليل على ولائهم
بالصور| طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بفرنسا

بالصور| طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بفرنسا
ايمن نصري: تسهيلات للمصريين بسويسرا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

ايمن نصري: تسهيلات للمصريين بسويسرا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات
إقبال كثيف على التصويت في ميلانو بإيطاليا

إقبال كثيف على التصويت في ميلانو بإيطاليا
بالصور| أعلام مصر وورود أمام لجان التصويت في برلين

بالصور| أعلام مصر وورود أمام لجان التصويت في برلين
سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت
تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"

تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"
بالفيديو| "طوابير" و"غناء ورقص".. أجواء تسيطر على الانتخابات بالرياض

بالفيديو| "طوابير" و"غناء ورقص".. أجواء تسيطر على الانتخابات بالرياض
بالصور والفيديو| هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية

بالصور والفيديو| هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية
إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الأردن

إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الأردن
بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في الكويت

بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في الكويت
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في لبنان

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في لبنان
"المصريين بالخارج": إقبال تاريخي في الرياض.. و50 أتوبيسا لنقل الناخبين

"المصريين بالخارج": إقبال تاريخي في الرياض.. و50 أتوبيسا لنقل الناخبين
رئيس "الوطنية للانتخابات": الكويت ودبي وجدة الأكثر تصويتا

رئيس "الوطنية للانتخابات": الكويت ودبي وجدة الأكثر تصويتا
بالصور| سفير مصر بالسعودية يدلي بصوته في الانتخابات

بالصور| سفير مصر بالسعودية يدلي بصوته في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": سير عملية التصويت دون شكاوى.. واحتشاد الناخبين

"الوطنية للانتخابات": سير عملية التصويت دون شكاوى.. واحتشاد الناخبين
سفير مصر بكازاخستان: إقبال كبير للمشاركين في انتخابات الرئاسة

سفير مصر بكازاخستان: إقبال كبير للمشاركين في انتخابات الرئاسة
بالصور| المصريون بالسعودية يصوتون بكثافة في انتخابات الرئاسة

بالصور| المصريون بالسعودية يصوتون بكثافة في انتخابات الرئاسة
مكرم تجتمع بـ"عمليات الهجرة" وتوجه بسرعة الرد على شكاوى الناخبين

مكرم تجتمع بـ"عمليات الهجرة" وتوجه بسرعة الرد على شكاوى الناخبين
سعفان يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة بإيجابية في الانتخابات

سعفان يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة بإيجابية في الانتخابات
سفير مصر بالسودان: طوابير الناخبين أمام اللجان بلغت كيلومترا

سفير مصر بالسودان: طوابير الناخبين أمام اللجان بلغت كيلومترا
سفير مصر باليونان: المشهد الانتخابي مليء بالأجواء الاحتفالية والسعادة

سفير مصر باليونان: المشهد الانتخابي مليء بالأجواء الاحتفالية والسعادة
بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في ألمانيا

بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في ألمانيا
سفير مصر لدى لبنان: ترتيبات لوجستية لتسهيل تصويت المصريين

سفير مصر لدى لبنان: ترتيبات لوجستية لتسهيل تصويت المصريين
بالفيديو| سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

بالفيديو| سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي
السفارة المصرية في مدريد توفر أتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الاقتراع

السفارة المصرية في مدريد توفر أتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الاقتراع
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في أستراليا

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في أستراليا
بالصور| الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل الأقباط لمقار لجان التصويت بالكويت

بالصور| الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل الأقباط لمقار لجان التصويت بالكويت
نشرة أخبار الانتخابات| المصريون بالخارج يصوتون..و"عمليات الهجرة" تتابع

نشرة أخبار الانتخابات| المصريون بالخارج يصوتون..و"عمليات الهجرة" تتابع
النائب محمد عمارة من أمام السفارة المصرية بباريس: هناك إقبال كثيف

النائب محمد عمارة من أمام السفارة المصرية بباريس: هناك إقبال كثيف
بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في السعودية

بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في السعودية
بالصور| معتمر مصري يدلي بصوته في القنصلية بجدة بـ"ملابس الإحرام"

بالصور| معتمر مصري يدلي بصوته في القنصلية بجدة بـ"ملابس الإحرام"
مكرم: دور المرأة في الانتخابات بالخارج عظيم والقيادة السياسية تقدره

مكرم: دور المرأة في الانتخابات بالخارج عظيم والقيادة السياسية تقدره
سفير مصر بالإمارات: كبار السن أصروا على الذهاب للإدلاء بأصواتهم

سفير مصر بالإمارات: كبار السن أصروا على الذهاب للإدلاء بأصواتهم
"10 تحت الصفر".. المصريون يتحدون الثلوج في موسكو ويدلون بأصواتهم

"10 تحت الصفر".. المصريون يتحدون الثلوج في موسكو ويدلون بأصواتهم
بث مباشر| إقبال الناخبين في الخارج على لجان التصويت

بث مباشر| إقبال الناخبين في الخارج على لجان التصويت
سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب

سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب
الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة

الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة
بالصور| غرفة عمليات "الهجرة": توافد العشرات للتصويت في سفارة فرنسا

بالصور| غرفة عمليات "الهجرة": توافد العشرات للتصويت في سفارة فرنسا
بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بروما للتصويت في الانتخابات

بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بروما للتصويت في الانتخابات
سفير مصر بالعراق: إقبال نسائي كبير بصحبة أطفالهن لتوعيتهم بالتصويت

سفير مصر بالعراق: إقبال نسائي كبير بصحبة أطفالهن لتوعيتهم بالتصويت
بالصور| المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالصور| المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
وزيرة الهجرة: نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة

وزيرة الهجرة: نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة
وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج
بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بالبحرين بـ"الأعلام وصور السيسي"

بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بالبحرين بـ"الأعلام وصور السيسي"
بالصور| بـ"سيلفي" و"أعلام".. إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الأردن

بالصور| بـ"سيلفي" و"أعلام".. إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الأردن
سفير مصر بالجزائر: بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية.. وأتوقع زيادتها

سفير مصر بالجزائر: بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية.. وأتوقع زيادتها
المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض

المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض
سفارة مصر بروسيا تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة

سفارة مصر بروسيا تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة
"اتحاد المصريين بالسعودية": لجان الانتخابات الرئاسية تشهد تكدسا

"اتحاد المصريين بالسعودية": لجان الانتخابات الرئاسية تشهد تكدسا
بالصور| فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا

بالصور| فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا
سفير مصر في الكويت: إقبال كبير على التصويت بشكل حضاري فاجأنا

سفير مصر في الكويت: إقبال كبير على التصويت بشكل حضاري فاجأنا
سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين امتدت كيلومترا قبل فتح اللجان

سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين امتدت كيلومترا قبل فتح اللجان
بالصور| بـ"تي شيرت علم مصر" وصور السيسي.. المصريون ينتخبون في دبي

بالصور| بـ"تي شيرت علم مصر" وصور السيسي.. المصريون ينتخبون في دبي
بالصور| طوابير الناخبين المصريين تمتد أمام مقر السفارة بالكويت

بالصور| طوابير الناخبين المصريين تمتد أمام مقر السفارة بالكويت
بالصور| إقبال كبير من المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات

بالصور| إقبال كبير من المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات
بالفيديو| إقبال كثيف على لجان الانتخاب في الكويت والسعودية

بالفيديو| إقبال كثيف على لجان الانتخاب في الكويت والسعودية
مسؤول الجالية المصرية في الأردن: وفرنا حافلات لنقل الناخبين للجان

مسؤول الجالية المصرية في الأردن: وفرنا حافلات لنقل الناخبين للجان
وزيرة الهجرة: حريصة على عرض "حكاية وطن" في جولاتي بالخارج للمصريين

وزيرة الهجرة: حريصة على عرض "حكاية وطن" في جولاتي بالخارج للمصريين
بالصور| المصريون يتوافدون على مقر السفارة بالأردن للتصويت

بالصور| المصريون يتوافدون على مقر السفارة بالأردن للتصويت
رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يدلي بصوته: حشد المواطنين غدا من 8 مدن

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يدلي بصوته: حشد المواطنين غدا من 8 مدن
بالصور| سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": الإقبال كثيف.. والتصويت أشبه بالاحتفال

بالصور| سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": الإقبال كثيف.. والتصويت أشبه بالاحتفال
سفير مصر بالعراق: توافد عدد كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة

سفير مصر بالعراق: توافد عدد كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة
سفير مصر بالكويت: نتوقع ارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات بشكل كبير

سفير مصر بالكويت: نتوقع ارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات بشكل كبير
وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم

وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم
انطلاق عملية تصويت المصريين في فرنسا بالانتخابات الرئاسية

انطلاق عملية تصويت المصريين في فرنسا بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر بلبنان: إقبال كبير على التصويت.. وأتوقع تزايد الأعداد غدا

سفير مصر بلبنان: إقبال كبير على التصويت.. وأتوقع تزايد الأعداد غدا
بدء عملية تصويت المصريين المقيمين في أوروبا بالانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين المقيمين في أوروبا بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر بعمان يشيد بجهود الجالية في الترتيب للانتخابات الرئاسية

سفير مصر بعمان يشيد بجهود الجالية في الترتيب للانتخابات الرئاسية
عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا

عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا
"مكرم": وقف الحملات التفتيشية على العمالة في أيام التصويت الانتخابي

"مكرم": وقف الحملات التفتيشية على العمالة في أيام التصويت الانتخابي
وكيل "اﻷزهر" يدلى بصوته في طوكيو

وكيل "اﻷزهر" يدلى بصوته في طوكيو
سفير مصر بألمانيا: عملية اقتراع الناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة

سفير مصر بألمانيا: عملية اقتراع الناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة
وزيرة الهجرة: إقبال كبير على التصويت للمصريين في الدول العربية

وزيرة الهجرة: إقبال كبير على التصويت للمصريين في الدول العربية
سفير مصر بالكويت: أعداد الناخبين في تزايد مستمر وسلوكهم مُشرف

سفير مصر بالكويت: أعداد الناخبين في تزايد مستمر وسلوكهم مُشرف
الجالية المصرية بالسعودية توفر أتوبيسات لنقل الناخبين للجان مجانا

الجالية المصرية بالسعودية توفر أتوبيسات لنقل الناخبين للجان مجانا
سفير مصر لدى السعودية: "أفراح وزغاريد على أبواب اللجان الانتخابية"

سفير مصر لدى السعودية: "أفراح وزغاريد على أبواب اللجان الانتخابية"
بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر

بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر
سفيرة مصر لدى البحرين: هناك حالة فرح وسعادة على وجوه الناخبين

سفيرة مصر لدى البحرين: هناك حالة فرح وسعادة على وجوه الناخبين
بالفيديو| بزغاريد وهتافات وأعلام..المصريون بالكويت يشاركون بالانتخابات

بالفيديو| بزغاريد وهتافات وأعلام..المصريون بالكويت يشاركون بالانتخابات
سفير مصر لدى أستراليا: المواطنون حرصوا على المشاركة في الانتخابات

سفير مصر لدى أستراليا: المواطنون حرصوا على المشاركة في الانتخابات
سفارة مصر بالرياض تنشر صورا لتوافد المصريين للإدلاء بأصواتهم

سفارة مصر بالرياض تنشر صورا لتوافد المصريين للإدلاء بأصواتهم
عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج

عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج
"اتحاد المصريين بالسعودية": توافد الناخبين سيسجل رقما قياسيا

"اتحاد المصريين بالسعودية": توافد الناخبين سيسجل رقما قياسيا
عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في السعودية

عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في السعودية
سفير مصر بعمان: يوم الانتخابات سيكون ترفيهيا واجتماعيا للأسرة المصرية

سفير مصر بعمان: يوم الانتخابات سيكون ترفيهيا واجتماعيا للأسرة المصرية
عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان

عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان
عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في الإمارات

عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في الإمارات
سفيرة مصر بأوزبكستان لـ"الوطن": تواصلنا مع الجالية قبل الانتخابات

سفيرة مصر بأوزبكستان لـ"الوطن": تواصلنا مع الجالية قبل الانتخابات
القنصل المصري باليابان لـ"الوطن": نسبة الإقبال على التصويت "رائعة"

القنصل المصري باليابان لـ"الوطن": نسبة الإقبال على التصويت "رائعة"
سفير مصر بأستراليا: تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركة في التصويت

سفير مصر بأستراليا: تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركة في التصويت
سفير مصر باليابان: الجالية المصرية 1500 مواطن ومتوقع مشاركة 500 بطوكيو

سفير مصر باليابان: الجالية المصرية 1500 مواطن ومتوقع مشاركة 500 بطوكيو
عاجل| فتح باب اللجان الانتخابية للمصريين في نيبال والهند

عاجل| فتح باب اللجان الانتخابية للمصريين في نيبال والهند
عاجل| فتح اللجان الانتخابية للتصويت في بنجلاديش وكازاخستان

عاجل| فتح اللجان الانتخابية للتصويت في بنجلاديش وكازاخستان
بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية
عاجل| فتح اللجان الانتخابية في إندونيسيا وتايلاند وميانمار وفيتنام

عاجل| فتح اللجان الانتخابية في إندونيسيا وتايلاند وميانمار وفيتنام
سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بأستراليا: هناك إصرار من الجالية للمشاركة في المشهد السياسي

سفير مصر بأستراليا: هناك إصرار من الجالية للمشاركة في المشهد السياسي
عاجل| بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية

عاجل| بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد

سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد
قنصل مصر في أستراليا: التصويت يسير على ما يرام

قنصل مصر في أستراليا: التصويت يسير على ما يرام
الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات
ناخب في الغربة| مصري بروسيا: الانتخابات بتجمعنا والأكل المصري يحلى

ناخب في الغربة| مصري بروسيا: الانتخابات بتجمعنا والأكل المصري يحلى
قنصل مصر في سيدني: إقبال ملحوظ على التصويت وتوقع بزيادته السبت والأحد

قنصل مصر في سيدني: إقبال ملحوظ على التصويت وتوقع بزيادته السبت والأحد
أول مصري يدلي بصوته في أستراليا.. 9 معلومات عن الأنبا سوريال

أول مصري يدلي بصوته في أستراليا.. 9 معلومات عن الأنبا سوريال
عاجل| لجان التصويت في كوريا الجنوبية واليابان تفتح أبوابها للناخبين

عاجل| لجان التصويت في كوريا الجنوبية واليابان تفتح أبوابها للناخبين
بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية

بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية
القنصل المصري بأستراليا: الإبراشية القبطية توفر وسائل انتقال للناخبين

القنصل المصري بأستراليا: الإبراشية القبطية توفر وسائل انتقال للناخبين
سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": أبناء الجالية يتجمعون لانتخاب رئيسهم

سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": أبناء الجالية يتجمعون لانتخاب رئيسهم
بالصور| الأنبا سوريال.. أول مصري بأستراليا يصوت في الانتخابات الرئاسية

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