بالصور| حملة السيسي بنيويورك: إقبال كثيف في اليوم الأول ونتوقع المزيد

قال نبيل مجلع، مندوب حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولاية نيويورك الأمريكية، إن اليوم الأول من التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية شهد توافدا ملحوظا من أفرد الجالية، موضحا: "نتوقع استمرار المشاركة في باقي أيام التصويت".

وأضاف مجلع، في تصريح لـ"الوطن": أدلت الجالية المصرية بأصواتها أمس بحضور لفيف من الشخصيات المهمة، منهم النائبة الدكتورة نادية هنري، والسفير هشام النقيب والقنصل محمد رمضان والدكتورة عدلة كريم، منسقة حملة "كمل يا سيسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور أشرف عشم الله والدكتور جوزيف إبراهيم والمهندس توماس، من كبار الرموز المصرية في نيويورك.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.