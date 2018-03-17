احتشاد الناخبين أمام سفارة مصر بالكويت قبل فتح صناديق انتخابات الرئاسة

احتشدت صفوف طويلة من الناخبين منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالى، أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى للمصريين بالخارج خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجارى.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، بدء توافد الناخبين على نقاط التجمع العشرين التى أعلنت عنها السفارة المصرية بالمناطق التى تشهد كثافة سكنية للمصريين بالكويت، ومنها الفحاحيل، والمهبولة، والمنقف، وحولى، والكنيسة المصرية، وخيطان؛ لاستقلال الحافلات التى وفرتها السفارة بالتنسيق مع المتطوعين من أبناء الجالية، لنقلهم إلى الجزيرة الخضراء المواجهة لحي السفارات، ومنها إلى مقر السفارة المصرية.

في الساق ذاته، حرص سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة، على التواجد منذ الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، لاستقبال الناخبين فى اليوم الثاني من أيام الانتخابات، والتأكد من سير الأمور وفقا للخطة المعدة سلفا، والتى تضمن سلامة وراحة الناخبين، خلال إدلائهم بأصواتهم.

وكان اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالكويت، قد شهد إقبالا منقطع النظير من قبل الناخبين، الذين توافدوا على السفارة منذ الصباح الباكر، من أجل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، وسط أجواء من الفرحة الوطنية، خاصة فى ظل حزمة التيسيرات التي قدمتها السفارة المصرية، والتى كانت محل إشادة وتقدير من قبل جموع الناخبين.