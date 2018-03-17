سفير مصر في الأردن: إقبال كبير على التصويت وسعادة شديدة بين الناخبين

قال طارق عادل سفير مصر في الأردن، إن هناك توافدا كبيرا من المصريين على لجان الانتخاب للتصويت في ثاني أيام الاقتراع الرئاسي.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc": "هناك سعادة شديدة بين الناخبين المتوافدين على السفارة للإدلاء بأصواتهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.