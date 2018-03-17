سفير مصر بالأردن: حضور مكثف للمصريين في اليوم الثاني للانتخابات

قال طارق عادل، السفير المصري بالأردن، إن المصريين استمر توافدهم إلى اللجان الانتخابية بالسفارة والقنصلية في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات في الخارج، مشيرًا إلى أن الحضور كان كثيفًا اليوم.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أون لايف" أنه في ختام كل يوم من أيام الاقتراع يتم غلق اللجنة بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، ويتم تشميع الصناديق بالشمع الأحمر وحفظها داخل مكان آمن ومغلق داخل السفارة، حتى تبدأ أعمال اللجنة في اليوم التالي، مؤكدًا أن الصناديق لا تفتح إلا بختام آخر يوم في الانتخابات.

وتابع سفير مصر بالأردن أن المصريين المقيمين في الأردن يحظوا باهتمام ورعاية كبيرة من الشعب والسلطات الأردنية، موضحًا أن الأردن تقدر جدًا العمالة المصرية في كافة المصريين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.