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الوطن

في عدد "الوطن".. معامل الجامعات: بلا إمكانيات وأجهزتها معطلة

منذ 17 دقيقة
كتب: الوطن
في عدد "الوطن".. معامل الجامعات: بلا إمكانيات وأجهزتها معطلة

عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأحد، ملفًا بعنوان "معامل الجامعات: بلا إمكانيات وأجهزتها مُعطلة.. الطلاب: تحولت إلى أطلال.. وتجاربنا فيها لا تكتمل ومنظومة الأمان غائبة".

وفي عدد "الوطن" تقرأ أيضًا: "السيسي: هنعمر سيناء بمبالغ كبيرة.. ونحتاج 80 مليار جنيه لتطوير ميناء شرق بورسعيد.. الرئيس يتفقد عددًا من المشروعات بالمنطقة الصناعية.. ومميش: 1.8 مليار دولار استثمارات في الميناء".

ورياضيًا تقرأ: "الأهلي في دوري المجموعات.. الأحمر يهزم مونانا الجابوني (رايح جاي) ويصعد إلى دور الـ16 الإفريقي والثلاثية لجابر وأزارو وسليمان".

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