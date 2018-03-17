أرملة الشهيد أحمد شعبان: "حضن السيسي لبنتي كسر كل البروتوكول"

قالت أرملة الشهيد أحمد محمود شعبان، إنه يجب على الشعب المصري النزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية من أجل القصاص لشهداء الجيش والشرطة.

وأضافت: "إحنا مش عايشين حياتنا، أنا كنت صابرة وقت استشهاده وقولت اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

وتابعت خلال حوارها في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن آخر كلمات الشهيد لي كانت "مش انتي عاوزه تدخلي الجنة، لازم تستحملي اللي هيحصل، عشان الجنة مش بالساهل".

وعن احتضان الرئيس عبدالفتاح السيسي، لابنتها "حبيبة"، قالت: "حضن السيسي لبنتي كان كله فيه مشاعر وإحساس كسرت كل البرتوكول".